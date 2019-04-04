ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 КВІТНЯ 04.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.1581 — колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.1785 — англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.1794 — у ході Польського повстання відбулась битва під Рацлавицями, у якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова.1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста.1887 — в Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція.1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО)1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дісталося фільму «Бен Гур». Це досягнення зумів повторити тільки фільм «Титанік».1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроектував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії2007 — відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса, «БЦ Парусу». Tweet Pin It Tags:4 апреля, 4 квітня, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.