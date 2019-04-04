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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 КВІТНЯ

04.04.2019 Варто знати Комментариев нет

  • 1103 — розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.
  • 1581 — колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.
  • 1785 — англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.
  • 1794 — у ході Польського повстання відбулась битва під Рацлавицями, у якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшка перемогли російське царське військо Денисова й Тормасова.
  • 1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста.
  • 1887 — в Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція.
  • 1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.
  • 1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО)
  • 1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дісталося фільму «Бен Гур». Це досягнення зумів повторити тільки фільм «Титанік».
  • 1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.
  • 1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроектував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.
  • 2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії
  • 2007 — відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса, «БЦ Парусу».
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