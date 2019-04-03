ІМЕНИНИ 3 КВІТНЯ

Антон (також Онтін, Антін рідко Вінтін від лат. Antonius) — чоловіче ім’я латинського походження. Слов’янізована форма імені Антоній (Антонін). Походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат.Antonius). За іншою версією, має зв’язок із дав.-гр. αντεω, ανταω («боротися», «вступати до бою», «готовий до бою») — один із особистих епітетів давньогрецького бога рослинності, виноробства та веселощів Діоніса
Річард — популярне в англомовних країнах чоловіче особове ім’я, єдиного походження з німецьким Ріхард та французьким Рішар.
Панкратій (грец. Παγγρατιος, лат. Pancratius, стцерк.-слов. Панкратїй) — грецьке чоловіче ім’я. У перекладі — «всемогутній». Скорочено — Панкрат.
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р)[1] (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Фео́дор
Яків (івр. יעקב; Яако́в; від івр. עקב, «п’ятка») — чоловіче ім’я єврейського походження.
Кирило (грец. Κύριλλος) — чоловіче ім’я давньогрецького походження. Із грецького Κύριλλος перекладається як «пан», «владика». У перській мові є подібне слово, що означає «сонце».
Хома — українське ім’я та прізвище, яке походить через старослов’янське посередництво з грец. Θωμάς, у свою чергу, похідного від арамейського תאומא [те-ома] — «близнюк».