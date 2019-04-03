ЧАСТИНА ОБ`ЄКТІВ КП «ВОДА ДОНБАСУ» БУЛА ВІДКЛЮЧЕНА ВІД ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На вимогу постачальника «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» оператор системи розподілу виконав часткове відключення електропостачання КП «Вода Донбасу».
Про це повідомляє відділ з комунікацій ПАТ » ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля».
Електропостачання було обмежено через те, що у КП «Вода Донбасу» закінчився 90-денний договір з ДП «Укрінтеренерго», а договір з новим постачальником не був укладений. Згідно Закону «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії — оператор системи розподілу (ВСР) зобов’язаний виконати вимогу постачальника «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» і припинити електропостачання споживачам, у яких немає договору на постачання електроенергії.
За заявкою ДП «Укрінтеренерго» вже відключені від електроенергії частина об’єктів КП «Вода Донбасу», серед них:
- Насосна «Білокузьминівка», Костянтинівський район, сел. Білокузьминівка
- Підстанція 110 кВ «Клебан Бик», Костянтинівський район, сел. Клебан Бик
- Насосна 1-го підйому, м. Маріуполь.
Станом на 31 березня ОСР ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля не отримали повідомлення про укладення ДП «Вода Донбасу» договору з новим постачальником на постачання електроенергії. Також відсутнє повідомлення про відкликання заявки від ДП «Укрінтеренерго» на відключення.
Для відновлення постачання електроенергії та підключення до електромереж ДП «Вода Донбасу» зобов’язаний укласти договір з новим постачальником електроенергії, про що необхідно повідомити оператору системи розподілу, а також врегулювати питання погашення заборгованості.