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ЧАСТИНА ОБ`ЄКТІВ КП «ВОДА ДОНБАСУ» БУЛА ВІДКЛЮЧЕНА ВІД ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

03.04.2019 Новини, Увага! Комментариев нет

На вимогу постачальника «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» оператор системи розподілу виконав часткове відключення електропостачання КП «Вода Донбасу».

Про це повідомляє відділ з комунікацій ПАТ » ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля».

Електропостачання було обмежено через те, що у КП «Вода Донбасу» закінчився 90-денний договір з ДП «Укрінтеренерго», а договір з новим постачальником не був укладений. Згідно Закону «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії — оператор системи розподілу (ВСР) зобов’язаний виконати вимогу постачальника «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» і припинити електропостачання споживачам, у яких немає договору на постачання електроенергії.

За заявкою ДП «Укрінтеренерго» вже відключені від електроенергії частина об’єктів КП «Вода Донбасу», серед них:

  • Насосна «Білокузьминівка», Костянтинівський район, сел. Білокузьминівка
  • Підстанція 110 кВ «Клебан Бик», Костянтинівський район, сел. Клебан Бик
  • Насосна 1-го підйому, м. Маріуполь.

Станом на 31 березня ОСР ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля не отримали повідомлення про укладення ДП «Вода Донбасу» договору з новим постачальником на постачання електроенергії. Також відсутнє повідомлення про відкликання заявки від ДП «Укрінтеренерго» на відключення.

Для відновлення постачання електроенергії та підключення до електромереж ДП «Вода Донбасу» зобов’язаний укласти договір з новим постачальником електроенергії, про що необхідно повідомити оператору системи розподілу, а також врегулювати питання погашення заборгованості.

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