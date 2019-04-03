УЧНІ СЕЛИДОВОГО ЗАВІТАЛИ НА ЕКСКУРСІЮ ДО РЯТУВАЛЬНИКІВ

Сьогодні, 3 квітня, до рятувальників 13-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області на пізнавально-профілактичну екскурсію завітали учні однієї зі шкіл міста Селидове.
Співробітники ДСНС продемонстрували дітворі пожежно-рятувальну спецтехніку та обладнання, яке користується під час ліквідації пожеж, наданні допомоги при дорожньо-транспортних аваріях, розбиранні завалів та різних надзвичайних подіях, де необхідна допомога людям.
Крім того, діти приміряли каски пожежних, сиділи за кермом пожежного автомобіля, а також фотографувалися на згадку про зустріч із працівниками мужньої та героїчної професії.
Співробітники ДСНС сподіваються, що екскурсія пожежно-рятувальним підрозділом запам’ятається дітям надовго і буде корисною для них.