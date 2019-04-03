Зазвичай на Качальника каталися на санях в останній раз, після чого чистили їх, висушували і прибирали до наступної зими. Дітям казали: «Хоч ревом виття, хоч криком кричи, а після Катаника санки не отримай». У хлопців, у свою чергу, починалися з 3 квітня нові забави та дворові ігри. Селяни змінювали взуття з валянок на постоли з берести.
Качалися по ріллі і просили добрих духів дати врожай чистого зерна в цьому році. Вважалося, що 3 квітня не можна дивитися на нічне небо, оскільки, якщо побачиш падаючу зірку — це віщує нещастя.
Вважалося, що в цей час до будинків людей знову наближається лихоманка-изманка, яка могла проникнути туди через брудну колодязну воду. Вважалося, що від неї можна захиститися за допомогою золи та пічних вугілля, оскільки саме вони зберігали в собі тепло і силу полум’я. Іноді навіть 3 квітня брали з печі вугілля або золу, загортали в ганчірку і прикладали до хворого місця. Вважали, що лихоманка спека злякається і втече з дому. Також 3 квітня використовували всілякі змови.
Існував ще один непоганий спосіб боротьби з хворобами. Три дні хворого парили в лазні, три доби він повинен був говеть, наступні три дні йому треба було ходити по вулиці, не покриваючи голову. Після цього знахар приносив у хату миску, наповнену водою, додавав до неї гаряче вугілля та золу. Всі ці речовини хворому потрібно було лизнути в той час, поки знахар буде читати змову. Після цього хворому необхідно було випити заговоренной води.
Народні прикмети на 3 квітня
- Гроза 3 квітня — рік буде врожайний
- Рясне сокорух у деревах берези — прикмета того, що літо буде непогожим
- Цвіте мати-й-мачуха — зовсім скоро стане ще тепліше
- Комарі з’явилися 3 квітня — чекай потепління
- Сині хмари на небі — прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме
- Жовті промені у висхідного сонця — погода буде гарна
- Синиця заспівала 3 квітня — тепло зазиває