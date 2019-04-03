НА ДОНЕЧЧИНІ ВІДБУВСЯ ВІДКРИТИЙ КУБОК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ У ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕННЯХ

З 29 по 30 березня у спортивній залі Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» проходив Відкритий Кубок Донецької області серед учнівської молоді з пішохідного туризму у закритих приміщеннях .
Про це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації.
На змагання, які проводив Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, прибуло 77 юних спортсмена з міст: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Торецьк. У Кубку також взяли участь команди Центру туризму з міста Запоріжжя та команда Студенокського ліцею Харківської області.
До програми Кубку увійшли особисто-командні та командні змагання з подолання смуги перешкод за двома віковими групах на дистанціях ІІ та ІІІ класу».
Переможцями у особистому заліку змагань стали юні спортсмени з міст Добропілля, Дружківка, Запоріжжя та Харківської області. У командному заліку переможцями стали: команди Харківської області, команда Добропільського міського центру туризму та краєзнавства та команда Донецького обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді з міста Дружківка.
Усі переможці отримали грамоти та медалі. Команди, які перемогли у загальному командному заліку, були нагороджені кубками. Вітаємо переможців змагань та бажаємо нових перемог!