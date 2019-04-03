ГОРОСКОП НА 3 КВІТНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
У справах ви налаштовані на конкретні дії, але доля сьогодні буде мінливою. Не виключені несподівані зміни, навіть щодо власних побажань. Врешті ідеї матимуть схильність вибудовуватися у довершену картину, тому запасайтеся креативом та спокоєм і беріть від дня все.
Телець (21 квітня – 20 травня)
День буде сприятливим для активних обговорень планів на майбутнє – особливо робочих питань з колегами. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, а спільний брейншторм дати плідні результати. Говоріть і слухайте і все вдасться.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
День принесе нагороду Близнюкам, які в останні дні боролися за своє місце під сонцем. Навіть невелика перемога подарує представникам знаку спокій та сприятиме більшій співчутливості. Сімейним Близнюкам варто очікувати на щасливу подію чи звістку від рідних.
Рак (22 червня – 22 липня)
Підходьте зі скептицизмом до фінансових пропозицій та не дозволяйте впутати себе в авантюру. У випадку сумнівів, дайте собі час все ретельно обдумати та не приймайте поспішних рішень.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Ваші коливання щодо любовних справ можуть суттєво вплинути на продуктивність. Якщо не хочете довго роздумувати над імовірними сценаріями – дійти прямолінійно. Це допоможе вам об’єктивніше оцінювати реальність та не потрапляти в полон ілюзій.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Обирайте оточення у якому вам комфортно та яке не тисне на вас. Особливо це стосується вечора. Не варто виділяти надто багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати вас чи давати поради, про які ви не просите.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Якщо душа прагне змін та пригод – не варто їй у цьому відмовляти. Відривайтеся від екрана та гайда жити по справжньому, адже якою б не була цікавою віртуальна реальність, справжньої вона ніколи не замінить.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Сьогодні вам випаде нагода використати ваш прихований потенціал. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій, навіть якщо доведеться трішки попрацювати. Пам’ятаєте, якою приємною є втома від якісно виконаної цікавої роботи?
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Намагайтеся цілеспрямовано витрачати сили. У цей день Стрілецям характерна буде підвищена імпульсивність, поспішність. Намагайтеся бути уважнішими, щоб не наробити помилок.
Сьогодні рекомендовано займатися спортом
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Вдалий час, щоб займатися робочими справами, залагоджувати фінансові питання чи відвідувати державні установи. Сьогодні не варто брати на свій рахунок не надто ввічливе ставлення зі сторони інших – імовірно, вони діють не зі зла, а, наприклад, у них просто видався важкий день.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Сьогодні варто відкинути в сторону поради від родичів та друзів, а тим паче не варто довіряти наосліп тому, що знайдете в інтернеті. За порадами щодо харчування краще звертатися до професійних та сучасних дієтологів, а щодо спорту – до тренерів.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Зміни будуть необхідним компонентом доброго самопочуття Риб у цей день. Врешті представники знаку сьогодні матимуть можливість вдовольнити свої прагнення. Головне не лінитися.