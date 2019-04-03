В УКРАЇНІ БУДУТЬ ЗНИЖЕНІ ЦІНИ НА БІЛЬШ НІЖ 100 ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

Сьогодні, 3 квітня, на засіданні Уряду було ухвално низку рішень, спрямованих на зниження цін на ліки. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
З липня 2019 року Уряд встановлює регулювання цін на весь перелік ліків, що входять до Національного переліку, при їх закупівлі для медичних закладів за бюджетні кошти. Нацперелік – це 427 діючих речовин (МНН) для лікування найпоширеніших захворювань, його затвердив МОЗ, щоб гарантувати пацієнтам, як
базове лікування.
Ціни на препарати з Нацпереліку мають бути не вищими, ніж ціни в 5 сусідніх (референтних) країнах (Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Латвії).
Обмеження цін буде застосовуватиметься для тих лікарських засобів, ціна на які в Україні вища, ніж ціни в референтних країнах, і за якими обсяг продажів за рік становить більше ніж 5 млн грн. За попередніми підрахунками, в результаті введення регулювання ціни буде знижено на понад 100 найменувань препаратів.
Це дасть можливість заощадити близько 214 млн грн. За ці кошти медзаклади зможуть придбати додаткову кількість ліків для безоплатного лікування пацієнтів в стаціонарі.
Перелік МНН, до яких застосовується регулювання, оновлюватиметься раз на рік.
Окрім того, на всі ліки з Нацпереліку буде запроваджено регресивну надбавку для аптек. Чим дорожча вартість препарату, тим меншу надбавку зможе встановити аптека. Це дозволить позбутися негативного явища, коли працівники аптек навмисно переконують придбати найдорожчі ліки з-поміж усіх аналогів.
Якщо вартість препарату до 100 грн – максимальна торгівельна надбавка може складати 25%; при вартості від 100 до 500 грн – 20%; від 500 до 1000 – 15%. На препарат вартістю понад 1000 грн за упаковку лікарського засобу максимальна торгівельна надбавка має не перевищувати 10%.