ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 КВІТНЯ 03.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1043 — Едуарда Сповідника короновано на англійський престол1502 — розпочалась четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки1559 — підписано Като-Камбрезійський мир, який завершив Італійські війни 1494—1559 років1789 — корабель «Баунті» на чолі з капітаном Вільямом Блаєм вийшов з Таїті і взяв курс на схід, в Америку1836 — царським урядом прийнято рішення про будівництво першої в Росії пасажирської залізниці — Царскосільскої залізниці1863 — в США вручені перші військово-морські медалі1879 — в болгарському місті Тирново були скликані Великі народні збори, на яких столицею держави було обрано місто Софія, яке на той час налічувало всього 3 000 будинків і 12 000 мешканців1885 — німецький винахідник Готтліб Даймлер отримав патент на свій перший одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням потужністю 0,5 кінської сили1896 — в Мілані була заснована (італ. La Gazzetta dello Sport) — найавторитетніше спортивне видання Європи1907 — створено університет Саскачевану (Канада)1910 — вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці1913 — лідерка англійських суфражисток Еммелін Панкгерст обвинувачена у підбурюванні до підпалів і засуджена до трьох років ув’язнення1918 — Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначено головнокомандуючим військ Антанти на західному фронті1919 — Український Раднарком проголосив Асканію-Нову заповідником1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка)1933 — літак уперше перелетів через Еверест1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як «план Маршалла»1981 — вийшов друком перший номер польського незалежного профспілкового видання «Тижневик Солідарність»1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров’я заборонили палити.1990 — над будинком Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра1999 — збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду2007 — французький швидкісний поїзд «TGV» встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год. Tweet Pin It Tags:3 апреля, 3 квітня, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.