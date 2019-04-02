У ПОКРОВСЬКУ ЧОЛОВІК ВБИВ СВОГО ПРИЯТЕЛЯ СОКИРОЮ

Мешканець Покровська 1991 року народження помер у лікарні від важких травм. Зловмисник притягнутий до відповідальності завдяки доказам, зібраним співробітниками Покровського відділу поліції.
Сьогодны вночі до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з приватних будинків вбили чоловіка.
Слідчо-оперативна група встановила, що компанія місцевих жителів вживала в оселі спиртні напої. Під час застілля між двома гостями виникла сварка, і 40-річний чоловік вдарив свого молодшого приятеля сокирою у голову.
Потерпілий був госпіталізований до центральної районної лікарні Покровська, однак травми виявилися несумісні з життям.
Поліцейські зібрали доказову базу та викрили підозрюваного у причетності до умисного вбивства.
Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.