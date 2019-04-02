ПОКРОВСЬКО-ЯСИНУВАТСЬКИЙ ВІЙСЬККОМАТ ЗАПРОШУЄ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

Покровсько-Ясинуватський ОМВК проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом.
Соціальні гарантії:
— щомісячне грошове забезпечення від 10 000 грн.;
— щорічна відпустка тривалістю не менше ніж 30 діб;
— безкоштовне харчування за рахунок держави;
— щорічна грошова допомога на оздоровлення в розмірі щомісячного грошового забезпечення (від 10 000 грн.);
— щорічна грошова допомога щодо вирішення соціально-побутових питань;
— грошова допомога (підйомні) при переміщенні в іншу місцевість (військову частину) в розмірі щомісячного
-грошового забезпечення (від 10 000 грн.);
— грошова винагорода за підписання першого контракту строком на 3 роки в розмірі від 14 000 грн.;
— можливість отримання первинного офіцерського звання (молодший лейтенант) для осіб що вже мають вищу освіту згідно напрямку;
— можливість безоплатного отримання вищої освіти в ВВНЗ за рахунок держави;
— грошова компенсація за винаймання/піднайом жилих приміщень;
— безкоштовне медичне обслуговування в медичних закладах Міністерства Оборони України;
— повне безкоштовне забезпечення формою одягу згідно норм;
— отримання власного житла за рахунок держави;
— вибір місця проходження служби.
Перелік необхідних документів:
- автобіографія (від руки та надрукована);
- характеристика з місця роботи;
- копії документів про народження; освіту, одруження, народження дітей;
- копія паспорту, ІНН;
- копія військового квитка, ОПК;
- довідка з місця реєстрації (ЖЕО);
- фотографії 3/4 — 8 шт., 9/12 — 2 шт.
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: м. Покровськ, вул.. Поштова, буд. 16