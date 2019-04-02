ГОРОСКОП НА 2 КВІТНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
У цей день багатьом доведеться змінювати старі схеми на нові – шукати нових рішень до звиклих ситуацій, по новому сприймати давні стосунки. Використайте цей момент сповна, щоб оновити застояні сфери життя.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Тельцям сьогодні буде характерна тяга до змін – у мисленні та ситуаціях. Особливо це стосуватиметься тих моментів, які здавалися незмінними. У цей день можна починати ремонти, переїзди, відправлятися в дорогу.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
День для Близнюків буде сповнений енергії. Вир подій не відпускатиме до відпочинку, що й не так погано. Важливим в успіху буде ваша цілеспрямованість та твердість у прийнятті рішень.
Рак (22 червня – 22 липня)
Ви емоційно та фінансово готові до можливих втрат і несподіваних змін – не варто чинити спротив новому. Нові знання та навички значною мірою сприятимуть вашому успіху.
Лев (23 липня – 23 серпня)
У цей день можливі проблеми пов’язані з відчуттям близькості. Особливо це стосується тих, хто втратив впевненість у своєму партнері або пристрасть у стосунках. Не дозволяйте цій ситуації тривати довгостроково: вирішити проблему, інакше відстань між вами стане непереборною.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Сьогодні варто обмежити свої витрати, щоб захистити себе фінансових проблем. Гроші у найближчі дні здобути буде не легко, тому варто бути ощадним. Не варто покладатися на щедрих спонсорів і роботодавців.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Сьогодні вам може трапитися несподівана пропозиція. Мова може зайти навіть про зміну статусу довгострокових стосунків або про появу нової і важливої особи у вашому житті. Озбройтеся хорошим настроєм!
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Сьогодні вдалий день, щоб перетворити ідеї у план дій. Не бійтеся починати – головне написати перший пункт і далі справа піде. Якщо витратите трохи часу на продумування стратегії – справа матиме високі шанси увінчатися успіхом.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Життя багате на чудові зустрічі, неймовірні збіги та дивакуваті перипетії. Саме сьогодні Стрільці матимуть змогу відчути це на собі. Не варто хвилюватися – атмосфера буде сповнена любові.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Відкиньте сумніви в сторону та починайте втілювати заплановане. Не варто хвилюватися через можливі труднощі, адже вони – частина життя. Здолавши непросте завдання, отримаєте більше впевненості у власних силах.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Повідомлення, яке ви можете сьогодні отримати, вплине на вашу думку, щодо звичного ходу справ. Будьте готовими до різких поворотів.
У цей день про себе може нагадати здоров’я. Відмовтеся від самолікування та довірте справу професіоналам.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Пристрасті у цю неділю можуть загостритися, а незалагоджені конфлікти посилитися. Але не має нічого такого, що Риби б не змогли пережити сьогодні, якщо добре постараються.