ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 КВІТНЯ 02.04.2019 Варто знати Комментариев нет 1513 — у ході пошуків легендарного «фонтану молодості» іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії.1905 — офіційно відкрито Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв’язав Швейцарію та Італію.1912 — лайнер «Титанік» вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли.1917 — Тимчасовий уряд скасував національні та релігійні обмеження в Росії. Скасована смуга осілості.1918 — Початок антибільшовицького повстання у Шостці.1958 — в Уїчіта-Фоллс (Техас) зареєстровано торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год.1967 — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги.1968 — в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр,над храмом коптів-християн люди спотерігали в небі явлення Діви Марії.1978 — на американському телеканалі CBS почався показ серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років.1982 — розпочався британсько-аргентинський збройний конфлікт через Фолклендські (Мальвінські) острови.1989 — Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.1996 — Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір про створення союзної держави;2004 — у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія — приєдналися до НАТО.2007 — Президент України Віктор Ющенко підписав указ «Про розпуск Верховної Ради України» на підставі статті 90 Конституції України. Tweet Pin It Tags:2 апреля, 2 квітня, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.