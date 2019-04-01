ІМЕНИНИ 1 КВІТНЯ

Дарина — давнє слов’янське ім’я, що означає «дарована Богом», «подарунок» (болг. дарен). В Україні воно часто вживається як форма християнського імені Дарія (на честь мучениці Дарії), але ім’я Дарія утворене від чоловічого імені Дарій.
Дмитро (грец. Δημήτριος) — чоловіче ім’я, пов’язане з ім’ям Деметри, богині землі й родючості із давньогрецької міфології. Перекладається приблизно так: «Той, хто належить Деметрі». Слов’янізована форма грецького імені Деметріус.
Дарія — жіноче ім’я давньоперського походження. Походить через старослов’янське посередництво від грец.Δαρεία — жіночої форми Δαρείος, «Дарій», що являє собою еллінізовану форму давньоперського імені «Дараявауш» (перс. داریوش), утвореного з елементів «дара» («той, хто володіє») + «вауш» («добрий, благий»). Припускалося також, що це форма імені Доротея, але зараз цю версію визнають помилковою.
Федір або Теодор (також Феодо́р та Тодо́р)[1] (грец. Θεόδωρος) — чоловіче ім’я, що походить від грецького Θεόδωρος, що перекладається як «подарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор.
Катерина (грец. Αικατερίνη) — християнське жіноче ім’я. Походить від грец. καθάριος, «ката́ріос» — «чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна».
Ірина, Ярина (дав.-гр. Ειρήνη — від імені богині мирного життя у давньогрецькій міфології Ейрени, а також дав.-гр. Ειρήνη — «мир, морська тиша, спокій») — жіноче ім’я грецького походження.