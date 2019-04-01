У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ ЧЕМПІОНАТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З РЕГБІ-7 СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

У суботу, 30 березня, в Покровську на ігровому полі з штучним покриттям опорної ЗОШ № 9 пройшов Чемпіонат Донецької області з регбі-7 серед юнаків і дівчат 2003-2005 р.н., 2006 р.н. і молодше.
На параді відкриття змагань спортсменів привітали почесні гості — начальник управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Віталій Щербинка, в.о. директора ПГЦФЗН «Спорт для всіх» Анатолій Мотузенко, перший президент федерації регбі Донецької області Олег Єрьомін, ветеран спорту, почесний житель Покровська, відмінник освіти України Іван Останін.
Чемпіонат пройшов під девізом «Регбі — спорт для всіх!». На відкритті змагань символічна збірна команда «Спорт для всіх» в складі 1 чоловіка, 1 жінки, 1 хлопчика, 1 дівчинки, 1 ветерана, 1 спортсмена з інвалідністю під керівництвом професійного спортсмена зіграли в безконтактне регбі з дитячою командою ДЮСШ.
В чемпіонаті взяли участь 9 команд. Ігри проходили за коловою системою в двох вікових групах: юнаки та дівчата до 13 років та юнаки до 16 років. В результаті призові місця розподілилися наступним чином:
Юнаки 2003-2005 р.н .:
1 місце — ДЮСШ м. Покровськ-1,
2 місце — ОДЮСШ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування м. Краматорськ (філія м. Селидове),
3 місце — ДЮСШ м Покровськ-2.
Юнаки та дівчата 2006 р.н. і молодше:
1 місце — ДЮСШ м. Селидове,
2 місце — ДЮСШ м. Покровськ,
3 місце — «Юні зірочки» м. Покровськ.
На параді закриття змагань переможці та призери чемпіонату були нагороджені грамотами, медалями, кубками та солодкими призами від федерації регбі Донецької області. Також були визначені та відзначені пам’ятними призами кращі гравці змагань — у віковій категорії U-16 кращим захисником став Давид Зазімко, кращим нападаючим — Олег Добжанський, у віковій категорії U-13 кращим захисником визнана Ліза Омельяненко, кращим нападаючим — Микита Коровченко.