Вважалося, що в цей день від зимової сплячки прокидається домовик і починає бешкетувати. Також у народі 1 квітня називали днем Дар’ї Брудною, Дар’ї Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Дарину прозвали брудною з тієї причини, що активне танення снігу у цей час викликає розмиття доріг, дворів, полів весняними водами. Вони скупчувалися біля ополонок і берегів річок. Слов’яни досить грубо, але точно висловлювалися з цього поводу1 квітня: «Дарина все обгидила». Також вважалося, що Дарина Брудна марала в бруд тільки поганих людей, у яких були злі думки.
Крім того, день 1 квітня в народі відомий тим, що знахарі використовували весняну воду для лікування захворювань і зняття порчі. Саме в квітні природа по-справжньому оживала: починала цвісти верба, мати-й-мачуха, цвів ліщина, починалося сокорух і т. д. Води біля ополонок 1 квітня танули, береги були марні, річки і озера ставали жовтими і брудними. За Дарині зазвичай передбачали погоду в жовтні місяці і вибілювали полотно, щоб вони протягом року не бруднилися. Розстеляли тканина на сніг так, щоб її висвітлювали промені сонця — це допомагало зробити її чистішою і м’якше.
У давнину говорили, що 1 квітня прокидається домовик. Для того щоб задобрити духа і підняти йому настрій, люди готували всілякі частування — молоко, кашу, вино. Крім того, намагалися 1 квітня не лаятися, а, навпаки, бавитися жартами і примовками. До речі, цікаво, що багато хто бачить в цьому корені сучасного свята 1 квітня — Дня сміху, оскільки про домовому сьогодні не згадують, а ось, жартувати продовжують з року в рік. Дівчата намагалися пожартувати над великою кількістю народу, оскільки вважалося, що тоді їм женихи брехати не будуть.
Народні прикмети на 1 квітня
- Теплий і ясний день — сухе і вітряне літо
- Дощ на Дарину — ознака того, що влітку посухи не буде
- Залежаний сніг — гниле літо, урожай буде поганим
- Талі води дзюрчать 1 квітня — буде хороший укіс трави
- Верба зацвіла 1 квітня — вулики пора відкривати
- Рання весна — водопілля чекай
- На дорогах вытаивает гній — прикмета того, що буде хороший урожай
- Верба цвіте 1 квітня — пора виставляти бджіл
- Вночі зірок не видно — погода найближчим часом буде теплою.
- Яка погода на 1 квітня — таким буде і жовтень.