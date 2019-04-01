НА КУРАХОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ ЗАБОРОНИЛИ ЛОВИТИ РИБУ

Сьогодні, 1 квітня, була оголошена нерестова заборона на ловлю риби в Донецькій області.Про це повідомляє прес-служба Управління державного агентства рибного господарства в Донецькій області.
Тривалість заборони відрізняється в залежності від водойми. Так, на річках він триватиме з 1 квітня по 20 травня, на водосховищах і озерах — з 1 квітня до 10 червня, на нових водних об’єктах, а також на придаткових системах річок та інших водних об’єктах — з 1 квітня до 30 червня.
Крім того, з 1 квітня по 30 червня на водоймах області встановлено заборону на вилов раків під час виношування ними ікри, личинок та першої линьки.
Щоб рибак міг дізнатися, де закінчуються межі забороненої зони, Донецький рибоохоронний патруль створив інтерактивну карту нерестових ділянок, на яких заборонений вилов водних біоресурсів. Відповідна заборона поширюється і на Курахівське водосховище.
Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства, згідно КпАП, становить від 34 до 680 грн.