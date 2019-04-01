НА ДОНЕЧЧИНІ СТАРТУВАЛА АКЦІЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ

З 1 по 30 квітня на Донеччині проходитиме акція добровільної здачі зброї. Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції в Донецькій області.
Мета заходу — вилучити з незаконного обігу вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку, а також запобігти злочинам і нещасним випадам з її використанням.
Розповсюджена ситуація, коли жителі знаходять гранату або снаряд, приносять додому та ховають у кімнаті. У гіршому випадку – намагаються розібрати боєприпас, що тягне за собою тяжкі наслідки. Так, в цьому році від поводження з вибухонебезпечними предметами загинули троє людей, ще троє були травмовані.
Поліцейські проводять велику роботу з припинення обігу нелегальної зброї. Так, від початку року вилучено 114 гранатометів, понад 240 бойових гранат, 20 кг вибухівки і більше 37 тисяч патронів.
В цьому випадку порушники притягуються до кримінальної відповідальності, яка досить серйозна – від 3 до 7 років позбавлення волі.
Однак є спосіб уникнути покарання та зберегти життя собі й оточуючим – добровільно видати правоохоронцям нелегальну зброю, що зберігається незаконно.
Зробити це можна у будь-який час. Для цього потрібно повідомити про бажання здати зброю за телефоном 102 або звернутися до відділення поліції.