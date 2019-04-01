ГОРОСКОП НА 1 КВІТНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Почніть день легко, зробіть паузу, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед. Трішки підгодуйте вашу внутрішню мотивацію, щоб зарядитися енергією та з новими силами приступити до справ.
Можливе отримання радісної звістки, яка потішить і вас, і ваших рідних.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Складіть план робочого тижня, відкиньте усе непотрібне
та беріться за справи.
Ввечері можлива таємнича зустріч, яка подарує букет
яскравих вражень та емоцій.
Не засиджуйтеся на місці і життя забуяє неймовірними барвами!
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Зробіть невеликий перепочинок і постарайтеся розслабитися. Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, спорт, медитація.
На вас очікують приємні зустрічі, можливі нові знайомства, які матимуть цікаве продовження. В особистому житті можливе оновлення.
Рак (22 червня – 22 липня)
Будь-яке фізичне навантаження сьогодні Ракам буде в радість. У цей день варто звертати особливу увагу навіть на дрібні успіхи і тоді ваше самопочуття буде на висоті, а на душі буде легко.
Є високі шанси знайти цікаве рішення застарілої проблеми чи отримати звістку, на яку вже давно чекали.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Левам рекомендують сьогодні бути особливо стриманими і не вихлюпувати на близьких можливі негативні переживання. За таких обставин день вдасться.
Знайдіть гідне застосування для своєї енергії – візьміться за кропітку роботу і настрій покращиться.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Варто зайнятися рутинними справами, бажано фізичною роботою. День також вдалий для науки та дослідницької роботи.
Посеред людей варто бути особливо привітним – це додасть вам привабливості та вбереже від неприємностей.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Добре вдаватиметься творча робота та не клопіткі завдання. Можна зайнятися вивченням цікавої літератури та самоосвітою.
Є шанси помітити перші успіхи у діяльності, яку ви почали не так давно. Можливим перепадам настрою варто не дивуватися та пам’ятати, що всі емоції потрібні.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
День буде сприятливим для Скорпіонів, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами, заздрісниками.
Загалом це вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.
Рекомендовано бути обережним у справах пов’язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Козерогам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.
На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.
Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.
Риби (21 лютого – 20 березня)
День не надто сприятливий для Риб, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів.
Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.