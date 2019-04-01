ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 КВІТНЯ 01.04.2019 Варто знати Комментариев нет 527 — початок правління римського імператора Юстиніана І.1579 — заснований університет у Вільно, перший на території Великого князівства Литовського.1778 — нью-орлеанський бізнесмен Олівер Поллок придумав знак долара — $.1875 — англійська газета «Таймс» перша у світі опублікувала тижневий прогноз погоди.1889 — у Чикаго з’явилася в продажу перша у світі посудомийна машина, створена Джозефіною Кокрейн.1890 — бельгійський емігрант Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.1906 — підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Сьогодні — Міжнародний день птахів.1919 — декретом Раднаркому України Асканію-Нову оголошено державним заповідником.1924 — Адольф Гітлер засуджений на п’ять років неволі за Пивний путч.1933 — почався бойкот бізнесів євреїв у Німеччині після гітлерівського заклику.1936 — Лазар Каганович видав наказ 35/Ц «Об организации машинно-путевой станцыи», так з’явилися КМС1937 — Бірма відділилась від Індії.1967 — прем’єра комедії Леоніда Гайдая «Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика».1976 — засновано компанію «Apple».1979 — за результатами всенародного референдуму аятола Хомейні проголосив Іран ісламською республікою.1991 — відбувся розпад Організації Варшавського договору.1995 — запуск телеканалу ГРТ на базі 1 каналу Останкіно.1997 — Борис Єльцин підписав указ про те, що всі російські чиновники мають їздити на вітчизняних автомобілях.2009 — Албанія і Хорватія приєдналися до НАТО.2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана «4-денна війна» Tweet Pin It Tags:1 апреля, 1 квітня, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.