БЮДЖЕТИ ДОНЕЧЧИНИ ПОПОВНИЛИСЬ НА 30 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

За 2 перші місяці 2019 року підприємства Донеччини, що у своїй діяльності використовують водні об`єкти, спрямували до зведеного бюджету Донецького регіону 30,3 млн грн рентної плати за спеціальне використання води.
Плата за спеціальне використання води згідно з розподілом коштів надходить майже порівну до державного (16,7 млн грн) та місцевих бюджетів (13,6 млн гривень). Ці кошти призначені для фінансування
природоохоронних заходів, які проводяться державою та органами місцевого самоврядування для збереження та відновлення природних ресурсів.
Підприємства – платники рентної плати за спеціальне використання води обчислюють суму плати наростаючим підсумком з початку року та надають податкові декларації до контролюючих органів за місцем податкової реєстрації.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов`язань з рентної плати за спеціальне використання води за I квартал 2019 року – 10 травня та 20 травня 2019 року відповідно.