Актуально:

mebellier

ПРИКМЕТИ НА 31 БЕРЕЗНЯ

31.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

В давнину саме 31 березня селяни поклонялися Іоанну і просили побільше дощів для зростання насіння і появи сходів. Також говорили, що Домовик вночі прокидається і починає бешкетувати.

У православній церкві 31 березня вшановують пам’ять святих Кирила, Евкарпа, Трохима. В давнину цей день називали «Дері полоз», оскільки остаточно сходив нанівець санний шлях, і вважалося, що можна здерти все полози. Селяни примічали, що з кожним днем ставало тепліше. У деяких регіонах 31 березня навіть зацвітали підсніжники, проліски, мати-й-мачуха, прокидалися комахи. Селяни в цей час готувалися до посівних робіт. Казали: «Пройшов Олексій, а Кирило каже:« Не сей ». Але при цьому всі очікували К31 березня гарної погоди і стійкого тепла для того, щоб відправитися в поле.

Народні прикмети на 31 березня

  1. Якщо шпаки пропали — погода скоро зіпсується
  2. Ліщина покрився суржиком — прикмета того, що земля більше не замерзне
  3. Ранні комарі — чекай теплих днів
  4. Пухкий сніг в поле 31 березня — урожай поганим буде
  5. З’явилися комарі — чекай ясної погоди
  6. Цвіте мати-й-мачуха — чекай потепління
  7. Прилетіли лебеді 31 березня — буде тепло
  8. Якщо в цей день комара вб’єш — 40 гріхів проститься
  9. Паморочиться мошкара — буде хороший урожай грибів
  10. Не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім’ї є маленька дитина, оскільки з цими продуктами можна віддати щастя малюка
  11. Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитини — це до нещастя. І потрібно вимовити: «Вода в землю — дитя в зростання»
  12. Не можна покупки на Трохима здійснювати — вони будуть невдалими
  13. Якщо людина народилася 31 березня, то в першу половину життя він буде дуже щасливим
  14. Не слід ходити в гості 31 березня, щоб не залишити в будинку свою удачу
  15. Не варто стригти волосся і нігті — це до неприємностей
  16. Кружляють комарі в лісі — прикмета того, що багато ягід буде.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"| РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ