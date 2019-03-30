У ДОБРОПІЛЛІ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ «TUTTI SPRING»

27 березня в музичній школі №1 міста Добропілля відбувся ІV фестиваль творчих колективів Добропільського базового методичного об’єднання.
Вже стало доброю традицією на весняних канікулах проводити фестиваль творчих друзів – музикантів. Цього року разом зібралися близько 200 учасників. На фестивалі були представлені твори різних жанрів та стилів: від класичної музики до сучасної.
Слухачі мали змогу побачити та почути ансамблі, різні за складом: гітаристів, скрипалів, піаністів, бандуристів, вокалістів, а також змішаної групи.
Особливістю фестивалю було те, що його учасниками стали не тільки учні музичних шкіл Добропілля, Білицького та Білозерського, а й їх викладачі.
Усі учасники погодилися з думкою, що колективне музикування приносить набагато більше задоволення та впевненості у собі, ніж сольне виконання.
Кожен колектив отримав дипломи та солодкі нагороди, всі щасливі поверталися додому з творчими планами на майбутнє.