Актуально:

mebellier

ПРИКМЕТИ НА 30 БЕРЕЗНЯ

30.03.2019 Цікаво знати Комментариев нет

Зазвичай саме в цей час селяни діставали вози, виносили картоплю для пророщування, перевіряли вулики. Риба 30 березня вже підходить до поверхні води, і багато виходили на риболовлю. Працювати намагалися тільки вранці, а до вечора збиралися за столом всією сім’єю, щоб проводити зиму. Часто ходили в гості до тещі. Прийнято було 30 березня пити медово-березовий узвар. Шанували березу, яка для селян була символом чистоти і світу. Також вважалося, що березові бруньки, зібрані в цей день, володіють цілющою силою.

У православній церкві 30 березня почитали пам’ять святого Олексія, історія життя якого відома, завдяки житійної (агиографической) літературі. Святий народився в забезпеченій сім’ї, і всі пророкували йому багату і безтурботне життя. Однак Алексій в певний момент, увірувавши в Бога, вирішив присвятити себе служінню Всевишньому. За день до весілля він втік з дому і довгі роки провів у працях, молитвах, добрих справах, харчуючись тільки лише милостинею. Через деякий час він повернувся додому і жив там в комірчині, оскільки батьки його не впізнали і всі роки продовжували оплакувати свого сина.

У народі говорілі30 березня: «Алексій — з гір потоки». Відомо, що в цей день зазвичай тала вода тече в річки з гір, і в деяких районах навіть можуть наступити паводки. Весняне тепло все ближче, і з дня на день почнуться польові роботи.

Народні прикмети на 30 березня

  1. Тепло на Олексія — рік буде врожайним
  2. Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою
  3. Багато талої води — прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай
  4. Не можна в сани в цей день сідати, оскільки бажання і мрії повз пройдуть, чи не збудуться.
  5. Скворцов ні — буде погана погода
  6. Маленькі струмочки течуть 30 березня — худобі не буде вистачати корми, і сінокіс цього року буде не дуже вдалим
  7. Прилетіли трясогузки — чекай водопілля
  8. Гуси летять високо — чекай снігопаду
  9. Якщо пряжу в цей день покласти у відкритий водойму, то вона буде міцною і білої
  10. На ліщині сережки з’явилися — значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску, квіти
  11. Якщо сплести 30 березня мережу і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловиться буде
  12. Після Алексія, за прикметами, можна ячмінь сіяти
  13. Якщо Алексію 30 березня помолитися, то багато меду буде
  14. Якщо 30 березня випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися — це до невдачі
  15. На Алексія полювання буде вдалою
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"| РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ