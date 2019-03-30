ГОРОСКОП НА 30 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Почніть день легко, зробіть паузу, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед. Трішки підгодуйте вашу внутрішню мотивацію, щоб зарядитися енергією та з новими силами приступити до справ.
Можливе отримання радісної звістки, яка потішить і вас, і ваших рідних.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Пригляділи гарненьку річ в інтернет-магазині? Не спішіть купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть лад вдома.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Зробіть невеликий перепочинок і постарайтеся розслабитися. Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, спорт, медитація.
На вас очікують приємні зустрічі, можливі нові знайомства, які матимуть цікаве продовження. В особистому житті можливе оновлення.
Рак (22 червня – 22 липня)
Будь-яке фізичне навантаження сьогодні Ракам буде в радість. У цей день варто звертати особливу увагу навіть на дрібні успіхи і тоді ваше самопочуття буде на висоті, а на душі буде легко.
Є високі шанси знайти цікаве рішення застарілої проблеми чи отримати звістку, на яку вже давно чекали.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Левам рекомендують сьогодні бути особливо стриманими і не вихлюпувати на близьких можливі негативні переживання. За таких обставин день вдасться.
Знайдіть гідне застосування для своєї енергії – візьміться за кропітку роботу і настрій покращиться.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Варто зайнятися рутинними справами, бажано фізичною роботою. День також вдалий для науки та дослідницької роботи.
Посеред людей варто бути особливо привітним – це додасть вам привабливості та вбереже від неприємностей.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Постарайтеся тримати під контролем емоції та віддавайте перевагу тверезому та раціональному мисленні. За таких обставин день мине спокійно та вдало. Вечір не забудьте вийти на прогулянку чи взятися захопливу книжку.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
День буде сприятливим для Скорпіонів, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами, заздрісниками.
Загалом це вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.
Рекомендовано бути обережним у справах пов’язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Козерогам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.
На роботі та в особистому житті сміливо втілюйте найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Вдалий час, щоб проводити важливі розмови. Головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.
Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.
Риби (21 лютого – 20 березня)
День не надто сприятливий для Риб, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів.
Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.