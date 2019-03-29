ІМЕНИНИ 29 БЕРЕЗНЯ

Олександр — походить це ім’я із грецької мови: слово «алекс» означає «захисник», а «андрос» – чоловік. Отже, Олександр — той, хто захищає. Ім’я набуло поширення у багатьох країнах, тож на різних мовах може звучати по-різному. Які ж риси притаманні людям із таким красивим ім’ям? Сміливість, упевненість і навіть величність — це все про Олександра. Він вміє керувати великим колективом і цілком зможе переконати людей та повести їх за собою. Сашко — лідер, однак не з тих, хто прагне досягти мети будь-якою ціною. У кожній ситуації він буде справедливим і чесним.
Арістовул — ім`я походить з грецької мови, позначає — благосоветный, подає кращі поради. Вказує на людей, яким властиві постійність, щирість, уважність до деталей. Людям з ім’ям Аристовул відкриваються необмежені можливості в технічних і гуманітарних науках. При відсутності амбіцій такі люди нерідко ведуть аскетичний спосіб життя, а при виникненні перешкод на своєму шляху можуть легко здаватися.
Денис — ім’я Денис спочатку було народної формою застарілого церковного імені Діонісій, яке в свою чергу походить від давньогрецького імені Діонісіос, що означає «що належить Діонісу». Денис принциповий і часто нав’язує свої ідеї оточуючим. Йому легко повести за собою інших людей, але ось бути їхнім ватажком до самого кінця йому незручно.
Омелян — грецьке ім’я, що означає «належний приємному в слові». Омелян наділений дипломатичними здібностями і вміє знайти підхід до будь-якій людині. Вже в дитинстві він може різними способами домогтися від дорослих всього, чого хоче.
Іван — якщо перекладати з давньоєврейської мови, то значення імені Іван у фразі «Божа милість». Це людина честі, віддана близьким, надійна та дуже принципова. Ті, хто знаходиться поруч з Іваном, завжди можуть впевненими в ньому. Іван не залишить рідну людину, навіть якщо образиться на неї. Правда коли над Ваньою починають насміхатися, він не мовчить і робить все, аби кривдник отримав справедливе покарання за свою поведінку.
Павло — ім’я Павло в перекладі з латинської мови ( «Паулюс») означає «маленький», «незначний», «малюк». Є думка, що це ім’я трактується як «молодший», що було актуально при збігу імен батька і сина. Суть Павла не так просто розкрити. Він буває досить загадковий. Багатий внутрішній світ власника цього імені поєднується з прекрасним уявою. Крім цього до одного з головних якостей Павла можна віднести терплячість. Така людина прагне до реалізації своїх цілей, що йому нерідко вдається.
Роман — в перекладі з латинського слова «романус» означає «римський», «римлянин», «з Риму». Роман дещо зухвалий, легковажний, він не стане шукати вихід зі складної ситуації, а вважатиме за краще пустити все на самоплив, махне рукою на те, що не вийшло і візьметься за іншу справу, абсолютно не шкодуючи про втрачені можливості. Роман оптиміст по натурі і в усьому намагається побачити гарне, на будь-який поганий подія в його житті він постарається подивитися з гумором.
Трохим — з грецької означає «годувальник». Трохим — дуже відкрита людина для будь-яких взаємин, для дружби в тому числі, тому у нього завжди багато друзів, які здатні надати підтримку в будь-якій ситуації.
Фал — грецьке ім’я. Фал це людина з ідеалістичними нахилами, носій таких якостей, як прихильність, влюбливість, прагнення бачити «еталон» у всьому, що попадається на очі.
Але це ще й підвищена вимогливість до оточуючих, досить часто не має реальних підстав. Така людина щиро вважає, що якщо «абсолют» існує, то все просто зобов’язані прагне до його досягнення. Переконати його неможливо, він «зупиняється» тільки тогода, коли закінчується «пальне» – власні ресурси.
Юліан — має латинське коріння, відбувається з патриціанського роду, який, згідно з легендою, походить від богині Венери. Є похідним ім’ям від імені Юлій, яке дослівно означає «з роду Юліїв» або ж «юліанец», тобто прихильник партії Юлія Цезаря. Відмінні риси Юліана — його пунктуальність, працьовитість і обов’язковість. Від природи чоловікові дано багата уява і хороша пам’ять. Не в характері Юліана підкорятися кому-небудь або терпіти насильство над собою. Він найбільше цінує свободу. У той же час, бачачи перед собою перешкоди, Юліан не піде напролом. Швидше він знайде обхідний шлях або почекає якийсь час, але в підсумку все одно доб’ється бажаного.