У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ СТВОРИЛИ ШТАТНУ КОМАНДУ РЕЗЕРВНОГО СПОРТУ

Вчора, 28 березня, в Краматорську відбулась урочиста зустріч голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця з провідними спортсменами та тренерами з видів спорту.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Олександр Куць.
Так, під час заходу провели презентацію Донецької обласної штатної спортивної команди резервного спорту з олімпійських видів спорту на 2019 рік.
Команду було утворено з урахуванням спортивних досягнень, і вона включає 20 осіб від 16 до 20 років – це кандидати у майстри спорту України та майстри спорту України з 9 видів спорту: легка атлетика (9 спортсменів), важка атлетика, боротьба вільна, дзюдо (по 2 спортсмени), бокс, боротьба греко-римська, вітрильний спорт, тхеквондо (ВТФ) та триатлон (по 1 спортсмену).
Олександр Іванович повідомив, що з обласного бюджету було виділено 1 мільйон гривень на зарплату членам новоствореної команди. Також почали реалізовувати програму забезпечення житлом спортсменів та їхніх наставників: на умовах співфінансування з областю придбати квартири для своїх видатних спортсменів вже готові Торецьк, Бахмут, Маріуполь, Слов’янськ та Покровський район.