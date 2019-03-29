У ДОБРОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДКРИЛИ ОНОВЛЕНИЙ ПАЛАЦ СПОРТУ ТА ПЛАВАЛЬНИЙ БАСЕЙН

Вчора, 28 березня, у новодонецькому урочисто відкрили оновлений Палац спорту та плавальний басейн.
Сучасні можливості оновленого спортивного комплексу — це новий початок розвитку спортивної культури в Новодонецькому. Секції баскетболу, волейболу, футболу, дзюдо, плавання, аквааеробіки, боксу, гімнастики, аеробіки отримали сучасні можливості для тренувань та розвитку.
Капітальний ремонт Палацу спорту було зроблено за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, компанії ДТЕК, Донецької обласної державної адміністрації та Добропільської міської ради.
А завдяки підтримці голови облдержадміністрації Олександра Куця, додатково було придбано сучасне обладнання для плавального басейну.
Урочисте відкриття було наповнене яскравими творчими номерами, а парад спортсменів дав можливість всім присутнім познайомитись з вихованцями та тренерами секцій.
По завершенню урочистої частини гості свята мали змогу ознайомитись зі всіма спортивними майданчиками.