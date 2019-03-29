У БІЛОЗЕРСЬКОМУ ЗАТРИМАЛИ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ПРОДАВАВ В СЕБЕ ВДОМА НАРКОТИКИ

44-річний мешканець Білозерського виготовляв та продавав наркотичні речовини за місцем свого проживання. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
До працівників Добропільського відділення поліції надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець міста Білозерське виготовляє та збуває наркотики. З метою документування злочинної діяльності чоловіка співробітниками поліції у два етапи була проведена оперативна закупівля. Наркозбувач був затриманий під час продажу опію оцительованого.
Під час затримання зловмисника працівники поліції вилучили шприц з готовим наркотиком та грошові кошти, які були задіяні в другому етапі проведення оперативної закупівлі.
Речові докази направлені на дослідження.
Відносно продавця наркотиків наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.
За таке правопорушення чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.