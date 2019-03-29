У православній церкві 29 березня вшановують пам’ять трьох мучеників: Тата, Трохима і Саввіна. Іменини відзначають Тимофій, Трохим, Денис, Омелян, Олександр, Іван, Петро, Павло, Антон. До цього дня сніг, зазвичай практично повністю танув, і санний шлях закінчувався.Говорили: «На Савина селянин сани сховав». Пора було заганяти сани у двір і готувати віз. Селяни перевіряли 29 березня, ціла чи віз, чи не потрібно її відремонтувати. До речі, сьогодні водії саме 29 березня перевіряють свої автомобілі на предмет різних несправностей, дотримуючи традицію.
Народні прикмети на 29 березня
- Теплий день віщує таку ж гарну погоду в найближчі дні
- Горобці голосно цвірінькають і купаються в калюжах 29 березня — будуть теплі дні
- Птахи прилітають великими зграями практично одночасно — прикмета того, що весна буде теплою
- Хмари 29 березня високо пливуть по небу — буде тепло
- Сонце крізь хмари пробивається — скоро піде дощ
- Ворони і горобці 29 березня купаються в калюжах — чекай тепла
- Зайці ще не змінили колір шкірки — буде похолодання
- Сніг 29 березня швидко тане, струмки течуть — влітку буде багато опадів
- Зграї перелітних птахів над будинком кружляють — скоро сніг розтане, і настане потепління
- Якщо в цей день розсипати гній на городі чи в полі, то можна забезпечити себе хорошим урожаєм
- Не можна 29 березня є хліб після заходу сонця — це до злиднів
- Не можна позичати гроші, оскільки, за прикметами, весь рік в боргах ходити будеш
- Не можна сперечатися з людьми і сваритися, щоб не накликати на себе неприємності
- березня можна визначити злодія, оскільки, якщо людина подивиться на небо — у нього очі витечуть, і він осліпне
- Видно сонячні промені різного кольору — буде дощ
- Не слід сідати в сани 29 березня, щоб свою удачу не проїхати
- Не можна розтоплювати піч і випікати в ній хліб, щоб не накликати біду. Взагалі, розводити вогонь 29 березня вкрай небажано
- Якщо людина підніме важку сумку, у нього додасться турбот.