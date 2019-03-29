МЕШКАНЦЮ СЕЛИДОВОГО, ЯКИЙ ВБИВ СВОГО ПАСИНКА, ЗАГРОЖУЄ ДОВІЧНЕ УВ`ЯЗНЕННЯ

Під час сварки 58-річний мешканець Селидового вхопив зі стола ніж і вдарив ним свого 38-річного пасинка, від чого той помер на місці. Зловмиснику, який вже має судимість за аналогічний злочин, загрожує довічне ув’язнення.
До співробітників Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що за певною адресою сталося вбивство.
На місце події була негайно направлена слідчо-оперативна група. Під час перевірки правоохоронці встановили, що між двома мешканцями будинку сталася сварка, в результаті якої вітчим наніс удар ножом своєму пасинку, після чого той помер на місці.
Також встановлено, що зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний випадок і в 2017 року тільки повернувся з місць позбавлення волі.
Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, або довічне ув’язнення.
Триває досудове розслідування.