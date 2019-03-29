ГОРОСКОП НА 29 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
День не надто сприятливий для Овнів, які займаються нерухомістю – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого
користування. Підходьте до покупок з розумом.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Позитивного мислення недостатньо для досягнення бажаного. Необхідно позбавлятися від звичок, які є головними ворогами гармонії та щастя. Наприклад, якщо ви ігноруєте свої обов’язки щодо того, за що несете відповідальність, то наносите непоправної шкоди своєму майбутньому. Сьогодні маєте високі шанси здобути нові знання та розібратися зі складним питанням.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Бажано скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів. Затрачені зусилля принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання.
Рак (22 червня – 22 липня)
День не найкращий для спілкування зі старшими людьми – можливі конфлікти. Проявіть трішки стриманості та не беріть все почуте близько до серця і тоді сварок вдасться уникнути. Робочі справи вдаватимуться без особливих навантажень, є високі шанси порозумітися з потрібними людьми.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Левам у цей день варто з обачністю проводити переговори та обговорювати гострі принципові питання. Справами, які потребують підвищеної концентрації уваги та відповідальності варто зайнятися якомога раніше. Вечiр краще провести з близькими людьми.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Зовнішні обставини сприятимуть зміцненню і розвитку договірних відносин для Дів. Якщо ви давно планували поговорити з начальником – зробіть це сьогодні. Є високі шанси, що переговори пройдуть успішно. У цей день варто зосередити увагу на власних цілях та почати працювати над їх реалізацією.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези сьогодні будуть користуватися неабиякою популярністю в амурних справах. Флірт, цікаві розмови, а той нові знайомства – ось, що приготували зорі для вас. Запасайтеся гарним настроєм та щирою посмішкою
і день пройде легко. Чимала кількість поточних справ даватиметься легко, на невдачах та незручностях не акцентуйте увагу .
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Скорпіонам краще відкласти справи, що вимагають точності і продуманості. Є шанси припуститися помилки, проте якщо відчуваєте себе зібраними та сповненими сил – можна братися за будь-яке діло. Вечiр принисе вам добру звiстку чи неочікувану зустріч.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Відкиньте лінь та беріться за справи – сміливо починайте нове та рішуче крокуйте до виконання своїх мрій та задумів. Сприятливий час для занять справам, які вимагають креативного підходу, ініціативності.
Інтуїція – ваш головний козир. Та у цей день варто слухати голос тверезого розуму і не покладатися на хибні передчуття.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Від пліток краще відмовитися – нечесне слово може віддатися сторицею. Також категорично протипоказана і лінь. Варто взятися за своє здоров’я – подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе. На сьогодні є застереження щодо фінансових справ. Варто бути уважними.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте, як є.