ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 БЕРЕЗНЯ 29.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1795 — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні1798 — французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин «зупинився» Ніагарський водоспад1864 — у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру1867 — ухвалено Північноамериканський акт, яким створено Канаду — федеративний британський домініон1886 — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола1910 — у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром1933 — валлійський журналіст Ґарет Джоунс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні1967 — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва1973 — завершено виведення американських військ з Південного В’єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США.1976 — найкращим фільмом США за 1975 рік Американська кіноакадемія визнала «Політ над гніздом зозулі».1979 — на телебаченні відбулася прем’єра фільму Одеської кіностудії «Місце зустрічі змінити не можна»1991 — у Києві відбувся перший вечір поетичної групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).1998 — у Португалії відкрито 16-кілометровий міст «Вашку да Гама» через річку Тежу. Його будівництво коштувало $1 млрд.1998 — на парламентських виборах в Україні комуністи здобули 121 з 450 місць.2004 — в Україні створили Громадянську кампанію «Пора!» Tweet Pin It Tags:29 березня, 29 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.