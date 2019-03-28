28 березня вшановується пам’ять святого мученика Никадра, який, згідно з переказами, працюючи лікарем, здійснив велику кількість добрих справ щодо християн під час організованих гонінь на них. Так, Никандр відвідував в’язнів у тюрмах, втішав мучеників, ховав тих, кого стратили. Одного разу, коли Никандр намагався поховати християн, розтерзаних левами, його побачили імператорські стражники, які схопили Нікандра, і незабаром його стратили.
У народі 28 березня називали не інакше, як «лісове ухоженье». Він присвячувався лісі. Так, селяни, закінчивши роботи, вирушали в ліс, щоб поклонитися місцевим духам. Потрібно сказати, що російська людина з давніх часів ставився до лісу по-особливому, адже саме він давав людині ту ж домашню начиння або інвентар — все вироблялося з дерева. Крім того, ліс часто виконував захисну функцію, оскільки пройти через дику хащу дуже складно.
В цей день знахарі збирали трави і цілющі рослини, заговорювали їх, готували різні зілля. Належало саме 28 березня знімати порчу, лікувати хвороби голови. Також це був чудовий час для виготовлення амулетів.
Народні прикмети на 28 березня
- Якщо на Нікандра весняних вод мало, і вони течуть неспішно, то рік буде несприятливим
- У похмурий день 28 березня сонце з’явиться з-за хмар тільки на заході — чекай нещастя
- Горобці цвірінькають — ясна погода настане
- Щоб виття вовків 28 березня спати не заважав, потрібно перевернути подушку
- Прилетіли чайки — чекай льодоходу і теплої погоди
- Чайки у воді купаються — на дощ
- Голосно цвірінькають горобці — прикмета того, що буде ясна погода
- Яскравий захід — швидше за все, наступні дні будуть дуже дощовими
- Голова 28 березня свербить — чекай дрібних неприємностей
- Весняні води течуть повільно — буде неврожай
- В цей день не можна мити голову — інакше прикмета стане ознакою того, що розлука з родичами належить
- Побачити вночі 28 березня ангела у сні — гарний знак і ознака довголіття
- Потрібно до самого заходу носити шпильку на одязі, щоб вона не була видна оточуючим — це допоможе уникнути пристріту. Аналогічну роль грають два перстені — ними можна замінити шпильку