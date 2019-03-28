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ШАХТАРЯМ СЕЛИДОВОГО РОЗПОВІЛИ, ЯК ДІЯТИ ПРИ ПОЖЕЖІ

28.03.2019 Новини Комментариев нет

Від пожежі ніхто не застрахований. Щодня вогнеборці Донеччини знаходять цьому нові і нові підтвердження.

На жаль, не кожні людина знає напевне, як діяти при пожежі чи у будь-якій іншій ситуації. Саме тому фахівці Служби порятунку проводять серед населення, школярів та працівників підприємств інструктажі, навчання та профілактичні бесіди.

Так, співробітники 13-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області провели навчання із працівниками шахти «Котляревська» ДП «Селидіввугілля».

Головною метою заходу було навчити шахтарів порядку дій у разі виникнення пожежі пі час робочої зміни.

Головний акцент рятувальники зробили на правилах користування первинними засобами пожежогасіння та порядку евакуації з приміщення.  Фахівці Служби порятунку наочно продемонстрували, як працює вогнегасник.

Представники ДСНС також перевірили, чи функціонує система подачі води,  чи цілими є пожежні рукави. Адже у разі надзвичайної ситуації буде дорога кожна хвилина.

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