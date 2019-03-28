ШАХТАРЯМ СЕЛИДОВОГО РОЗПОВІЛИ, ЯК ДІЯТИ ПРИ ПОЖЕЖІ

Від пожежі ніхто не застрахований. Щодня вогнеборці Донеччини знаходять цьому нові і нові підтвердження.
На жаль, не кожні людина знає напевне, як діяти при пожежі чи у будь-якій іншій ситуації. Саме тому фахівці Служби порятунку проводять серед населення, школярів та працівників підприємств інструктажі, навчання та профілактичні бесіди.
Так, співробітники 13-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області провели навчання із працівниками шахти «Котляревська» ДП «Селидіввугілля».
Головною метою заходу було навчити шахтарів порядку дій у разі виникнення пожежі пі час робочої зміни.
Головний акцент рятувальники зробили на правилах користування первинними засобами пожежогасіння та порядку евакуації з приміщення. Фахівці Служби порятунку наочно продемонстрували, як працює вогнегасник.
Представники ДСНС також перевірили, чи функціонує система подачі води, чи цілими є пожежні рукави. Адже у разі надзвичайної ситуації буде дорога кожна хвилина.