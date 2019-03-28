Сьогодні, 28 березня, у Краматорську відбулося засідання колегії Донецької обласної держадміністрації. На порядку денному стояло декілька питань, серед яких і рівень підготовки захисних споруд у містах області.
Так, згідно звіту, у Покровському районі 64% захисних споруд мають незадовільний рівень підготовки.
Голова Донецької ОДА Олександр Куць наголосив, що такі данні неприпустимі та дав очільникам міст місяць на виправлення ситуації:
«5-й рік війни. Всі кажуть, що все добре. Але, не дай бог, почнуть військові дії, обстріли. Куди бігти людям? У підвали? В підвалах будинків — це не укриття! Шукайте інші місця. Приміщення повинні відповідати всім вимогам. Якщо захисна споруда не придатна для використання, потрібно знайти нове місце, а старе списати!»
Олександр Іванович наказав до 30 квітня працівникам ДСНС разом з міськими головами підготувати захисні споруди. Інформація і перелік з адресами укриття будуть викладені на місцевих сайтах та на сайті Донецької обласної державної адміністрації.
Також у ході колегії було відзначено, що усі виборчі дільниці області наразі забезпечені захисними спорудами.