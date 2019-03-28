У КОСТЯНТИНІВЦІ РАНІШЕ СУДИМИЙ ЧОЛОВІК ВІДІБРАВ У СВОГО ЗНАЙОМОГО МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН

У Костянтинівці раніше судимий зловмисник під погрозою ножа відібрав мобільний телефон у малознайомого чоловіка. В результаті оперативних дій поліції підозрюваний був затриманий, а викрадене майно вилучено і буде повернено власнику.
Вчора, 27 березня, до Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що під час вживання спиртних напоїв малознайомий силою забрав у місцевого мешканця особисте майно.
Поліцейські вжили невідкладних заходів щодо розшуку злочинця. Співробітники кримінальної поліції відпрацювали коло осіб, які вже раніше притягувались до кримінальної відповідальності, та швидко затримали зловмисника.
Правопорушником виявився раніше судимий 26-річний житель Костянтинівки. Добутий злочинним шляхом мобільний телефон вилучено та після проведення необхідних слідчих дій буде повернуто законному власнику.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.