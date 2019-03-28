ЕЛЕКТРОСЛЮСАРЮ ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ВНАСЛІДОК ДІЙ ЯКОГО ЗАГИНУВ МЕХАНІК, ПОВІДОМЛЕНО ПІДОЗРУ

Красноармійською місцевою прокуратурою погоджено повідомлення про підозру 25-річному електрослюсарю Приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське»», дії якого призвели до загибелі механіка дільниці з видобутку вугілля.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що 16 жовтня 2016 року електрослюсар з метою перевірки стану виконання робіт з ремонту шахтного комбайну, не маючи відповідного дозволу, грубо порушуючи Закон України «Про охорону праці», Гірничий Закон України та Правила безпеки у вугільних шахтах, самостійно запустив його, не впевнившись у відсутності людей у небезпечній зоні дії робочого механізму.
В результаті вказаних протиправних дій 37-річному механікові дільниці, який у той час знаходився біля комбайну, спричинено смертельні тілесні ушкодження.
Дії електрослюсаря кваліфіковано за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людей) КК України.
Досудове розслідування триває.