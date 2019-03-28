ГОРОСКОП НА 28 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Не дозволяйте іншим людям і їхнім почуттям та настроям впливати на вас, навіть якщо це ваші близькі друзі або родичі. Любіть себе, але при цьому не будьте егоїстом.
Не соромтеся добряче відпочити ввечері. Спробуйте розбавити рутину чим-небудь цікавим.
Телець (21 квітня – 20 травня)
День сприятливий для зустрічей – можна сміливо іти в гості чи влаштувати вечерю вдома. Також сьогодні вдалий час і для романтичних побачень, активного обміну думками та навчання.
Зробіть своє соціальне життя в оффлайні активнішим. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.
Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.
Рак (22 червня – 22 липня)
Ви зможете впоратися з будь-якими труднощами, якщо матимете достатню кількість інформації. Тому, якщо відчуваєте, що не надто ретельно підготувалися до важливих переговорів – за можливості відкладіть їх та краще «озбройтеся».
Варто приділити увагу питанням здоров’я.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Звертайте увагу на дрібниці – маленькі радості наповнюють життя щастям – головне зуміти вчасно помітити їхню важливість. Особливо це стосується сімейних Левів – не забудьте подякувати своїй рідній людині за проявлені знаки турботи та будьте взаємними.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діви сьогодні будуть користуватися неабиякою популярністю в амурних справах. Флірт, цікаві розмови, а той нові знайомства – ось, що приготували зорі для вас. Запасайтеся гарним настроєм та щирою посмішкою і день пройде легко.
Чимала кількість поточних справ даватиметься легко, на невдачах та незручностях не акцентуйте увагу .
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Витратити дорогоцінну енергію бажано для самовдосконалення та вирішення поточних завдань. Напади ліні та апатії варто придушувати одразу ж.
Не завадить дисципліна в побуті і в почуттях, особливо вранці і вдень.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Використайте час, який зараз маєте для наведення ладу у справах, домі чи на роботі. Монотонна та скрупульозна праця сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.
Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити те, що відкладали у ящик не один день.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Не бійтеся відкриватися і відкривати себе. Будьте простішими. Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших.
Не намагайтеся все контролювати. Відчайдушні спроби тримати все під контролем в рази знижують шанси людини на щастя і успіх.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Вкладені Козерогами сили у цей день дадуть максимальний ефект. Сприятливий час для навчання – нова інформація добре запам’ятовуватиметься. Скористайтеся з цього!
У цей день строгих обмежень в їжі собі ставити не потрібно, проте і про здоровий глузд та помірність забувати не варто.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
На Водоліїв сьогодні можуть навалитися несподівані повороти та завдання. Імовірно, що реалізовувати задумане не вдаватиметься так швидко, якби того хотілося. Тож запасайтеся терпінням та не нервуйте.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Рибам у цей день може випасти вирішувати завдання від яких вони раніше втікали. Втім хвилюватися не варто, адже зорі сприятимуть вам і ви знайдете достатньо сил, щоб впоратися з ними.
Вдало протікатимуть поїздки, подорожі, відрядження. Також легко вдаватимуться нові знайомства.