У ПОКРОВСЬКУ ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ РОЗШИРЕНОЇ АПАРАТНОЇ НАРАДИ ТА КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Сьогодні, 27 березня, в залі засідань Покровської райдержадміністрації під головуванням голови райдержадміністрації Анатолія Шишка відбулось засідання розширеної апаратної наради та колегії райдержадміністрації.
Участь у засіданні прийняли сільські та селищні голови Покровського району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та представники інших установ і організацій району.
На розширеній апаратній нараді присутні заслухали питання про порядок легалізації самочинно збудованих будівель та споруд у 2019 році, про створення схеми планування Покровського району, про підготовку населених пунктів району до весняно-літнього періоду 2019 року та про стан проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах району.
В ході колегії райдержадміністрації присутні заслухали інформацію про стан роботи Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області за 2018 рік, про виконання розділу «Розвиток земельних відносин» Програми економічного і соціального розвитку Покровського району за 2018 рік та про стан роботи щодо запобігання суїцідальній поведінці та іншим негативним проявам серед дітей у Покровському районі.