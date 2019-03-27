У ДОБРОПІЛЛІ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ ЧЕМПІОНАТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ З ФУТЗАЛУ

Вчора, 26 березня, на базі Палацу спорту міста Добропілля відбувся «Фінал чотирьох», який підсумував сезон чемпіонату Донецької області з футзалу серед ДЮСШ та дитячо-юнацьких спортивних клубів.
Змагання проходили серед юнаків 2008-2009 та 2006-2007 років народження.
В молодшій віковій групі у запеклій боротьбі на спортивному майданчику зійшлися футболісти «Шахтар» м. Добропілля, дві команди міста Краматорська («Авангард -1», «Авангард – 2») та «Колос» Костянтинівського району. Старшу вікову групу представляли спортсмени ДЮШС м. Покровськ, «Артемсіль» м. Соледар, «Шахтар» м. Білицьке, «Авангард» м. Сіверськ.
В результаті зіграних ігор командні місця розподілилися наступним чином:
серед юнаків 2008-2009 рр. народження:
1 місце — «Авангард – 2», м. Краматорськ;
2 місце — «Авангард – 1», м. Краматорськ;
3 місце — «Шахтар», м. Добропілля.
серед юнаків 2006-2007 рр. народження:
1 місце — ДЮШС м. Покровськ;
2 місце — «Шахтар», м. Білицьке;
3 місце — «Артемсіль», м. Соледар.
По завершенню гри відбулася церемонія нагородження. Переможці отримали грамоти, медалі, футбольну форму, а чемпіони — ще й кубки.