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У БІЛОЗЕРСЬКОМУ ТА НОВОДОНЕЦЬКОМУ ВІДКРИЛИ ДВА НОВИХ ЦЕНТРИ БЕЗПЕКИ

27.03.2019 Новини Комментариев нет

Два нових Центри безпеки відкрили сьогодні на Донеччині — у місті Білозерське та селищі міського типу Новодонецьке.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.

На кожен з них з обласного бюджету виділили по 9 млн грн. На ці кошти побудували приміщення, провели благоустрій території, придбали меблі, побутову техніку та повністю оснащений пожежний автомобіль.

Відзначається, що у кожному з Центрів працюватиме пожежно-рятувальний підрозділ, поліцейська станція, диспетчерський пункт, який прийматиме виклики на залучення всіх аварійних служб.

В області вже працює 9 Центрів безпеки, кілька з них розташовані поблизу лінії зіткнення. Рятувальні підрозділи приборкали понад 800 пожеж, врятували 11 людей, у їх числі — двоє дітей.

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