У БІЛОЗЕРСЬКОМУ ТА НОВОДОНЕЦЬКОМУ ВІДКРИЛИ ДВА НОВИХ ЦЕНТРИ БЕЗПЕКИ

Два нових Центри безпеки відкрили сьогодні на Донеччині — у місті Білозерське та селищі міського типу Новодонецьке.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.
На кожен з них з обласного бюджету виділили по 9 млн грн. На ці кошти побудували приміщення, провели благоустрій території, придбали меблі, побутову техніку та повністю оснащений пожежний автомобіль.
Відзначається, що у кожному з Центрів працюватиме пожежно-рятувальний підрозділ, поліцейська станція, диспетчерський пункт, який прийматиме виклики на залучення всіх аварійних служб.
В області вже працює 9 Центрів безпеки, кілька з них розташовані поблизу лінії зіткнення. Рятувальні підрозділи приборкали понад 800 пожеж, врятували 11 людей, у їх числі — двоє дітей.