У цей день линяють домашні тварини, а тому, їх виводять у двір, щоб почистити. Взагалі, 27 березня отримало назву дня Федора-скотар, що не дивно, якщо врахувати, що в цей час почитали домашніх тварин, особливо корів і коней, які є своєрідними помічниками для селян.
Також 27 березня не тільки доглядали за тваринами, але також приводили в порядок сараї, стайні, хліви, міняли підстилку, солому, чистили приміщення від бруду і гною. Попутно проводили самі різні обряди, які, як вірили люди, дозволяли зберегти здоров’я домашніх тварин. Худобі на шию 27 березня вішали обереги, які, згідно з повір’ями, захищають від пристріту і псування. Казали: «В Федоров дня не лінуйся — скотинка вклонися«, «Худобу водити — НЕ роззява рот ходити».
Народні прикмети на 27 березня
- Сніг швидко тане, а на вулиці помітний туман — літо буде непогожим
- Не можна 27 березня точити ножі, полювати і колоти дрова в цей день — накличеш нещастя
- Якщо заганяти свиней у двір і звати їх через вікно, вони не будуть ходити в город і псувати посіви
- Свині повинні 27 березня перебувати у дворі, поки чиститься їх злев, оскільки, згідно приймете, якщо їх загнати в свинарник, то вони поїдять поросят при першому ж опоросе
- Якщо морозний день видався — прикмета того, що холоди ще тиждень простоять
- Світить сонце — потрібно обов’язково поміняти підстилки коням і коровам, оскільки незабаром холоди настануть
- Прогримів грім на Федора-скотар — літо буде врожайним і теплим
- Рівень води залишився в річці колишнім — прикмета того, що літо буде посушливе і спекотне
- Голосно квокчуть кури — буде сварка в родині
- Корова гірше доїться — погода незабаром зіпсується
- Кінь 27 березня спіткнулася — шляху не буде, тому, далеку дорогу краще відкласти
- Корова відмовляється пити воду — швидше за все, піде дощ. Про це також свідчить підвищений апетит худобини
- Не можна 27 березня дивитися в дзеркало до заходу сонця — нещастя накличеш. Тому, дзеркала часто завішували тканиною
- Літнім людям 27 березня не потрібно дивитися у дзеркало навіть після заходу сонця — це призведе до швидкої смерті