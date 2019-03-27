МЕШКАНЦІ ДОНЕЧЧИНИ ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ БІЛЬШЕ 124 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

З початку деклараційної кампанії про свої минулорічні доходи вже прозвітували 3051 громадянин Донеччини. З них 6 громадян задекларували доходи на суму, що перевищує 1 млн гривень. Загальна сума задекларованих за 2018 рік доходів складає 124,4 млн гривень.
За попередніми результатами цьогорічної кампанії декларування доходів громадян до сплати в бюджет декларантами нараховано 9,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,3 млн грн військового збору.
Протягом двох місяців 2019 року мешканцями Донецької області вже сплачено до бюджету 2,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 0,5 млн грн військового збору.
Окрім того, вже 201 декларант звернувся до фіскальних органів Донецької області за податковою знижкою. Таким чином, з казни громадянам області буде повернуто 0,4 млн гривень.
Спеціалісти фіскальної служби звертають увагу мешканців на те, що реалізувати своє право на отримання податкової знижки громадяни можуть впродовж всього поточного року.
Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що згідно з Податковим кодексом України для платників податку на доходи фізичних осіб декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним.