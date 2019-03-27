ГОРОСКОП НА 27 БЕРЕЗНЯ

Овен (21 березня – 20 квітня)
Складіть план робочого тижня, відкиньте усе непотрібне та беріться за справи. Ввечері можлива таємнича зустріч, яка подарує букет яскравих вражень та емоцій. Не засиджуйтеся на місці і життя забуяє неймовірними барвами!
Телець (21 квітня – 20 травня)
Відчуваєте, що засиділися на одному місці і вже помалу починаєте «обростати мохом»? Не засмучуйтеся, а беріться за зміни. Адже ж тільки ви здатні по справжньому щось змінити у вашому житті! Зорі вам сприятимуть, бо час якраз вдалий для переїзду, фінансових операцій, оновлень і змін.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Жага до творчості може проявитися сьогодні особливо яскраво. Креативності вистачить і на нову картину, і на кулінарний шедевр! Хотіли що-небудь створити своїми руками, але все відкладали на потім? Сьогодні настав саме той день, коли варто втілити задумане! Можете сміливо братися за нове – справи, роботу, стосунки.
Рак (22 червня – 22 липня)
День сприятливий для роботи над собою. Якщо ви часто жалієтеся і скаржитеся на повсякдення, то фокусуєтесь на негативних аспектах вашого життя. Таким чином негатив захоплює владу над вами та не дозволяєте щастю повноцінно укріпитися у вашій буденності.Беріться втілювати свої зміни у життя.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Будьте обачними та обережними. Ці якості допоможуть вам відгородитися від халепи. А от критику близько до серця не сприймайте і в той же час будьте щедрими на добрі слова.
Вірогідно, що на вас сьогодні навалиться чимало спокус. Маєте двічі подумати, перед тим як погоджуватися на авантюру та зважити всі за і проти.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Тим, хто важко попрацював цього дня, сьогодні варто зупинитися хоча б на кілька хвилин, глибоко вдихнути свіжого повітря та обдумати все, що відбулося. Так ви зможете зробити висновок та побачити, що у роботі та житті вам варто змінити. Зорі сприятимуть таким практикам сьогодні.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Відкиньте лінь та беріться за справи – сміливо починайте нове та рішуче крокуйте до виконання своїх мрій та задумів. Сприятливий час для занять справам, які вимагають креативного підходу, ініціативності.
Постарайтеся тримати під контролем емоції та віддавайте перевагу тверезому та раціональному мисленні.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
День буде сприятливим для Скорпіонів, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами та апонентами
Загалом це вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.
Рекомендовано бути обережним у справах пов’язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.
Не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим. Життя – це зміни і від них не втекти. Наберіться впевненості та терпіння і вдача посміхнеться вам.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
День буде сприятливим для тих, хто задумав пошук союзників та однодумців. Шанси зацікавити інших власними ідеями високі.
Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.
Будьте уважними з грошима, адже необачність може призвести до втрат.