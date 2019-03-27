ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 БЕРЕЗНЯ 27.03.2019 Варто знати Комментариев нет 1860 — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запантетував коркотяг.1914 — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год.1940 — югославський принц Павел був скинутий за допомогою антифашистського воєнного перевороту.1966 — пес на кличку Піклз і його господар Девід Корбетт стали героями дня у Великій Британії, знайшовши на галявинці одного з Лондонських парків вкрадену тиждень назад «Золоту богиню» — статуетку богині перемоги Ніке, що вручалась найкращій футбольній команді світу.2011 — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні. Tweet Pin It Tags:27 березня, 27 марта, Визначні події, дата в истории, Димитров, знаменательные события сегодня, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответСохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.