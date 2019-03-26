ІМЕНИНИ 26 БЕРЕЗНЯ

Зоя — походження імені – грецьке. Від цього ж індоєвропейського кореня (життя) походять імена Ізот, Віта. Гучне, сильне і яскраве ім’я. У ньому зібрані турбота і вимогливе увагу, з’єднання яскравих емоції і ясного аналізу.
Світлана — жіноче ім’я. Існує кілька версій його походження. Згідно з основною версією, ім’я Світлана придумав і вперше використав А. Х. Востоков в 1802 році в романсі «Світлана і Мстислав». Також деякі дослідники дотримуються думки, що походження імені Світлана пов’язано зі слов’янськими іменами, а Востоков просто «воскресив» забуте ім’я. При цьому вказують, що це ім’я складається з двох давніх слів – «світло» і «лан» (земля, поле). Крім того, є версія, що ім’я Світлана було придумано А. С. Пушкіна.
Семен — це українська форма древнеіудейского імені Симеон (Шимон), що має значення «слухає», «почутий Богом». Аналогічне тлумачення — «Бог почув» — також у імені Самуїл, яке є родинним ім’ям для імені Семен. У різних варіаціях це ім’я вживається також і як Саймон, Симон, Шимон, Сеймон, що аналогічно Самуелю, Семену, Шамілю, Самвел в європейських країнах, серед українців, мусульман і вірмен.
Степан — значення імені Степан у перекладі з давньогрецької – «корона», «вінок». У православ’ї прийнята форма імені Стефан. Походження імені Степан пов’язано з давньогрецьким словом «стефанос», що означає «вінок».
Тимофій — чоловіче ім’я, має грецьке походження. Походження імені Тимофій пов’язано з грецьким словом «тимофеос», яке перекладається як «почитає Бога».