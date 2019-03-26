У ПОКРОВСЬКУ ПРОВЕЛИ СЕМІНАР ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Нещодавно фахівці Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області провели семінар у Покровську з актуальних питань адміністрування податку на додану вартість, місцевих податків і зборів, екологічного податку та рентної плати.
Так, присутні обговорили зміни в оподаткуванні екологічного податку, податку на нерухоме майно, а
також актуальні питання щодо оподаткування плати за землю юридичних осіб.
Крім цього, платники дізнались про новації в оподаткуванні ПДВ та особливості реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, передбачені Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 21.02.2018 № 117.
Під час семінару працівники Покровсько-Добропільського управління нагадали про переваги використання інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС України «Електронний кабінет», та зазначили, що це не тільки пріоритетний напрямок у розвитку партнерських відносин між органами ДФС та платниками податків, а й реальна економія робочого часу та коштів платників податків, гарантоване оперативне відстеження змін та нових форм звітності, арифметичний контроль за показниками звітності і уникнення черг при її поданні (у особистому кабінеті доступні новини, інформація з реєстрів, податковий календар,
контакти та адреси центрів обслуговування платників, облікові дані платника, бланки податкової звітності).
Наприкінці заходу державні службовці наголосили на необхідності правильного заповнення реквізитів платіжних документів, а також відповіли на запитання присутніх та надали практичні поради щодо застосування норм податкового законодавства у конкретних ситуаціях, які виникають під час ведення бізнесу.