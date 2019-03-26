НОВИЙ САДОЧОК, ВОДОНАПІРНА ВЕЖА ТА СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ: ГОЛОВА ДОНЕЦЬКОЇ ОДА ПОБУВАВ У ДОБРОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

Сьогодні, 26 березня, голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць побував з робочою поїздкою у Добропільському районі.
Про це очільник області повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.
Так, у селі Золотий Колодязь було капітально відремонтовано дитячий садок, на який з бюджету Золотоколодязької сільської ради було виділено 1 мільйон 540 тисяч гривень. Тепер садочок може приймати 30 дітлахів із Золотого Колодязя та навколишніх сіл.
А у селі Кучерів Яр було реконструйовано водонапірну вежу та побудовано нову гібрідну сонячну електростанцію. На ці цілі з сільського бюджету було виділено 474 тисячі гривень та 1 мільйон 421 тисячу гривень відповідно. Тепер сонячна електростанція дозволяє освітлювати вулиці та забезпечує електрикою свердловину, завдяки якій люди мають воду цілодобово.
«Завдяки децентралізації громади отримали реальні фінансові можливості для свого розвитку. І це лише початок. Невдовзі в дитсадку з’являться нові майданчики, в селі Кучерів Яр відремонтують дорогу. Кожне українське село має бути багатим і комфортним — усі можливості для цього є», — відзначив Олександр Іванович.