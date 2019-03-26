МЕШКАНЦІ ПОКРОВСЬКА ТА МИРНОГРАДУ ПОТРАПИЛИ НА ҐАЧОК ДО ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЇВ

Чоловіки з Покровська та Мирнограду розрахувались з інтернет-продавцями за замовлені в них товари та так на них і не дочекались. Загальна сума втрачених чоловіками коштів склала 7 тисяч гривень. За обома фактами поліцейськими відкриті кримінальні провадження.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 27-річний місцевий мешканець, який поскаржився на те, що його ошукали. Чоловік розповів, що кілька днів тому він замовив в інтернеті автозапчастини для свого автомобіля, перевів на рахунок продавця 2 тисячі 900 гривень, однак замовлення так і не отримав. Потерпілий зауважив, що як тільки гроші опинились на рахунку незнайомця, той перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Аналогічний випадок стався і з 59-річним жителем Мирнограду. Чоловік, перш ніж отримати обіцяне інтернет-продавцем замовлення, також розрахувався за нього. Але товар так і не отримав. Віртуальні автозапчастини коштували чоловіку 4 тисячі 150 гривень.
За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкцією даної статті передбачене покарання у вигляді до 3-х років обмеження волі.